До +20 и кратковременные дожди обещают 9 июля в Санкт-Петербурге

9 июля в Петербурге будет тепло, но с небольшими дождями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дожди прогнозируют синоптики в Санкт-Петербурге на 9 июля. Осадки хоть и будут кратковременными, но к вечеру могут перерасти в грозу. Зато днем воздух прогреется до +20 градусов. Это самый комфортный для города на Неве температурный режим.

- В четверг ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный и юго-западный, умеренный. Температура составит +18...+20 градусов, атмосферное давление существенно не изменится, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Несмотря на то, что купаться в городе официально негде, синоптики приводят и температуру воды. Нева прогрелась до комфортных +17, а в курортной зоне Финского залива еще теплее - до 19 со знаком плюс.

По состоянию на 8:00 9 июля, температура воздуха в Петербурге составляет +15,5 градусов. Дует западный ветер скоростью 2-4 метра в секунду, давление - 756,4 мм ртутного столба, а влажность достигает 80%.