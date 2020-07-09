2020-07-09T08:44:00+03:00
Общество

Три новые продуктовые торговые сети появятся в Санкт-Петербурге

Часть магазинов откроется на месте Spar
Петр КИБЕР
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В Петербурге откроются три новых продуктовых сети.В Петербурге откроются три новых продуктовых сети.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сразу три новых торговых сети может появиться в Санкт-Петербурге в ближайшее время. До конца года планируют начать работать супермаркеты Like Market, «По пути» и «Мята». Часть магазинов откроется там, где раньше был Spar.

- Сразу три розничные компании заявили об открытии своих магазинов в Петербурге в информационных письмах поставщикам и производителям. В них сообщается, что первые точки откроются уже в июле, - пишет РБК.

Первые магазины «По пути» планируется открыть на Гражданском проспекте, на улице Мориса Тореза и в Гатчине. Ранее по этим адресам работали закрывшиеся Spar и «Семья».

Также на месте Spar, но на улице Доблести и на улице Токарева в Сестрорецке откроется Like Market. Сеть связана с одной из ресторанных групп, и, как считают эксперты, будет делать упор на зоне кафе с бургерами, выпечкой и так далее.

Третьей станет сеть супермаркетов «Мята». Первые два магазина появятся в Приморском районе - на Богатырском проспекте и проспекте Испытателей, потом их число увеличат до 15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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