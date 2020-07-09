Жители Парголово требуют ремонта «убитой» Михайловской дороги

9 Июль 2020 2020-07-09T09:00:59+03:00

Одна из основных трасс, по которой можно выбраться из поселка, давно находится в плачевном состоянии

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Жители поселка Парголово, который в последнее время сильно разросся из-за новостроек, никак не могут добиться точных сроков ремонта Михайловской дороги. Одна из основных трасс, по которой можно добраться в Парголово, давно требует внимания. Причем не только замены асфальта, но и реконструкции - узкая дорога просто не справляется с потоком машин.

- Дорога из Парголово в сторону Приморского района - в кошмарном состоянии. Встречным машинам едва хватает места, чтобы разъехаться, а на самом полотне нет ни метра без заплаток, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на слова местных жителей.

Учитывая резко выросшее за последние годы количество жителей поселка, проблема стоит очень остро. Кроме Михайловской дороги из Парголово есть еще только один выезд - через ж/д пути на Выборгское шоссе, но тут часто приходится стоять, пропуская поезда.

Саму Михайловскую дорогу обещают отремонтировать уже в нынешнем году, правда подрядчик еще не выбран. Про установку освещения или расширение трассы речь пока не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU