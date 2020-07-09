2020-07-09T09:23:52+03:00
Происшествия

Водитель «Форда» погиб, влетев на машине в дерево под Всеволожском

Авария произошла на трассе Петербург-Запорожское
Петр КИБЕР
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Водитель "Фокуса" погиб, влетев в деревья на повороте. Фото: vk.com/dorinspbВодитель "Фокуса" погиб, влетев в деревья на повороте. Фото: vk.com/dorinspb
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Еще одна смертельная авария произошла на трассах Ленобласти 8 июля. На этот раз ДТП случилось во Всеволожской районе на трассе «Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск». Здесь погиб водитель «Форда», вылетевшего с дороги в дерево.

- По предварительной информации, около 20:00, водитель автомобиля «Форд Фокус» (мужчина 1986 года рождения), не справившись с управлением, съехал в правый кювет с последующим наездом на дерево, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Удар о дерево был настолько сильным, что машину просто смяло. Шансов выжить у водителя практически не было - мужчина погиб на месте. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются дознаватели.

Напомним, что днем в Бокситогорском районе погибла пассажирка «Лады», водитель которой решил развернуться перед фурой. Позднее число жертв аварии выросло до двух человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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