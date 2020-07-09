2020-07-09T09:50:53+03:00
Общество

Редкие и опасные вымеобразные облака мамматусы заметили в небе над Сестрорецком

Красочными фото в соцсетях делятся местные жители
Петр КИБЕР
Поделиться:
Над Сестрорецком висели мамматусы. Фото: vk.com/sestroretsk / Мария СмирноваНад Сестрорецком висели мамматусы. Фото: vk.com/sestroretsk / Мария Смирнова
Изменить размер текста:

Редкий по красоте закат могли наблюдать вчера жители курортного Сестрорецка. Причем необычным -чайного цвета - было не только небо, но и облака. Ими оказались довольно редкие «вымеобразные» мамматусы.

- Вымеобразные облака под Сестрорецком. Жутковато, - пишут в соцсетях местные жители.

Снимками необычного явления поделились десятки сестроречан. Одних эта красота немного напугала, других - порадовала. Также, как и радуга, возникшая на закате.

Надо сказать, что мамматусы (название происходит от латинского mammatus - грудь, вымя) , встречаются в северных широтах довольно редко. В Петербурге подобное видели около года назад. Обычно они образовываются в тропиках из-за циклонов. А еще вымеобразные облака опасны, ведь в них могут зарождаться шаровые молнии.

Ячейки мамматусов имеют размер около 500 метров и обычно четко оформлены. . Их цвет серый, но из-за попадания солнечного света, могут казаться золотистыми или красноватыми, как и было накануне в Сестрорецке.

Гигантские "груди" закрыли небо над городом. Фото: vk.com/sestroretsk / Светлана Коробицына

Гигантские "груди" закрыли небо над городом. Фото: vk.com/sestroretsk / Светлана Коробицына

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое с заточкой украли три бутылки виски из магазина на Ленинском проспекте
Редкие и опасные вымеобразные облака мамматусы заметили в небе над Сестрорецком
Водитель «Форда» погиб, влетев на машине в дерево под Всеволожском
Жители Парголово требуют ремонта «убитой» Михайловской дороги
Три новые продуктовые торговые сети появятся в Санкт-Петербурге
До +20 и кратковременные дожди обещают 9 июля в Санкт-Петербурге
Власти Санкт-Петербурга объяснили выселение частной скорой помощи с Чугунной улицы
«Киа» влетела в упавшего на дорогу мотоциклиста на Полюстровском проспекте
Смерть 12-летнего мальчика в гоночном багги под Приозерском стала уголовным делом
Пожар в квартире пьяных петербуржцев вспыхнул на улице Стародеревенской
МЧС предупреждает о грозе в Санкт-Петербурге в вечерние часы 8 июля
«Зенит» победил «Сочи» в трофейном матче со счетом 2:1
Медработников психбольницы Святого Николая Чудотворца отпустили домой после карантина