Редкие и опасные вымеобразные облака мамматусы заметили в небе над Сестрорецком

9 Июль 2020 2020-07-09T09:50:53+03:00

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Редкий по красоте закат могли наблюдать вчера жители курортного Сестрорецка. Причем необычным -чайного цвета - было не только небо, но и облака. Ими оказались довольно редкие «вымеобразные» мамматусы.

- Вымеобразные облака под Сестрорецком. Жутковато, - пишут в соцсетях местные жители.

Снимками необычного явления поделились десятки сестроречан. Одних эта красота немного напугала, других - порадовала. Также, как и радуга, возникшая на закате.

Надо сказать, что мамматусы (название происходит от латинского mammatus - грудь, вымя) , встречаются в северных широтах довольно редко. В Петербурге подобное видели около года назад. Обычно они образовываются в тропиках из-за циклонов. А еще вымеобразные облака опасны, ведь в них могут зарождаться шаровые молнии.

Ячейки мамматусов имеют размер около 500 метров и обычно четко оформлены. . Их цвет серый, но из-за попадания солнечного света, могут казаться золотистыми или красноватыми, как и было накануне в Сестрорецке.

Гигантские "груди" закрыли небо над городом. Фото: vk.com/sestroretsk / Светлана Коробицына

ИСТОЧНИК KP.RU