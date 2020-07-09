Двое с заточкой украли три бутылки виски из магазина на Ленинском проспекте

9 Июль 2020 2020-07-09T10:11:59+03:00

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Полицейские Красносельского района Санкт-Петербурга в течение часа раскрыли разбойное нападение на один из продуктовых супермаркетов. Днем 8 июля в магазин на Ленинском проспекте пришли двое посетителей и, угрожая заточкой персоналу, вынесли из магазина три бутылки виски.

- в 13:37 в полицию поступило сообщение о том, что в помещении магазина по Ленинскому пр. д. 88 неизвестные граждане, угрожая ножом, совершили хищение трех бутылок алкоголя, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Через 23 минуты на место происшествия прибыла оперативная группа, а еще через 27 минут наряд патрульно-постовой службы задержал двоих подозреваемых в разбое.

Оказалось, что оба - безработные, а также неоднократно судимы. Одному из злоумышленников 47 лет, а второй на три года моложе.

Сейчас оба задержаны, по статье «Разбой» им грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU