2020-07-09T10:46:28+03:00
Происшествия

В соцсетях ищут петербуржца, который нырнул с Володарского моста и пропал

Молодого мужчину очень ждет его девушка
Петр КИБЕР
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Нырнувший с Вододарского моста молодой мужчина пропал без вести. Фото: МостотрестНырнувший с Вододарского моста молодой мужчина пропал без вести. Фото: Мостотрест
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Петербургские поисковики ищут 26-летнего мужчину, который исчез 5 июля. Объявления о поисках в соцсетях опубликовал отряд «Лиза Алерт», а также девушка исчезнувшего молодого человека.

- Владимир, 26 лет. 5 июля в 4:15 нырнул с Володарского моста, до сих пор не найден. Всю информацию, если кто-то что-то видел, просьба сообщить по телефону 112, - написала в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» подруга мужчины.

Что точно произошло и почему ее друг решил искупаться в Неве в ночь с субботы на воскресенье, девушка не сообщает. Известны лишь приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темные, короткие, глаза карие.

Был одет в темно синий кардиган, сине-светлые джинсы, темно-синие мокасины. На шее серебряная цепочка, на руке часы с надписью «СССР».

Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем, просят обращаться по номерам отряда «Лиза Алерт» или в экстренные службы.

26-летнего петербуржца ищут волонтеры. Фото: "Лиза Алерт"

26-летнего петербуржца ищут волонтеры. Фото: "Лиза Алерт"

ИСТОЧНИК KP.RU

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