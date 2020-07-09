Больше 17 тысяч человек проверили за сутки на коронавирус в Санкт-Петербурге
Больше 17 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге. Такие данные приводит городской Оперативный штаб. А федеральный информационный центр приводит сведения о новых случаях заражения.
- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 17 801 человек. Под медицинским наблюдением находится 1369 человек. Из них 191 - в обсерваторе, 717 - на самоизоляции, 461 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.
Также стало известно, что за сутки в городе прибавилось еще 292 новых зараженных. Общее число пациентов с начала пандемии достигло 26 681 человека.
За прошедшие 24 часа врачи выписали 182 переболевших коронавирусом петербуржца. Всего болезнь победили уже 20 734 горожанина.
К сожалению, увеличилось и число смертей. Комиссия по летальным исходам и лечащие врачи подтвердили еще 36 случаев гибели пациентов по причине коронавирусной инфекции. А всего от COVID-19 скончались уже 1520 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU