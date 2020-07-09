2020-07-09T11:12:01+03:00
Общество

Больше 17 тысяч человек проверили за сутки на коронавирус в Санкт-Петербурге

Число заболевших выросло еще на 292 горожанина
Петр КИБЕР
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Больше 17 тысяч человек проверили на коронавирус в Петербурге.Больше 17 тысяч человек проверили на коронавирус в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Больше 17 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге. Такие данные приводит городской Оперативный штаб. А федеральный информационный центр приводит сведения о новых случаях заражения.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 17 801 человек. Под медицинским наблюдением находится 1369 человек. Из них 191 - в обсерваторе, 717 - на самоизоляции, 461 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

Также стало известно, что за сутки в городе прибавилось еще 292 новых зараженных. Общее число пациентов с начала пандемии достигло 26 681 человека.

За прошедшие 24 часа врачи выписали 182 переболевших коронавирусом петербуржца. Всего болезнь победили уже 20 734 горожанина.

К сожалению, увеличилось и число смертей. Комиссия по летальным исходам и лечащие врачи подтвердили еще 36 случаев гибели пациентов по причине коронавирусной инфекции. А всего от COVID-19 скончались уже 1520 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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