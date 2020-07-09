В парке Монрепо восстановили фонтан «Нарцисс»

9 Июль 2020 2020-07-09T11:38:33+03:00

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В выборгском парке Монрепо вновь заработал фонтан «Нарцисс». Реставраторам удалось не только восстановить его внешний вид, но и заставить гидротехническое сооружение работать вновь.

- Главная проблема заключалась в том, что в каптажном колодце образовались крупные трещины, куда уходила вода, не поднимаясь до отверстия в пасти льва. Это удалось исправить, - сообщает пресс-служба музея-заповедника «Парк Монрепо».

Реставраторы рассказали, что прошлые ремонтные работы, проходившие в 70-е годы, были проведены, мягко говоря не очень качественно.

- После той реставрации излив из маскарона был восстановлен, но ненадолго, а потом опять начались проблемы. Кроме того, в 1970-е снимали только один ряд верхних блоков колодца, - рассказал один из авторов проекта реставрации Алексей Лодыгин.

Сейчас идет восстановление несущих конструкций павильона, а следом начнется реставрация металлического ограждения и благоустройство территории вокруг фонтана. Шланг, который пока торчит в пасти льва, потом, конечно, уберут.

Позднее над фонтаном воссоздадут павильон. Фото: vk.com/monrepovyborg

ИСТОЧНИК KP.RU