«Мицубиси» впечатал в забор «Ниссан» на Лесном проспекте

9 Июль 2020 2020-07-09T12:23:34+03:00

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Серьезная авария произошла утром 9 июля на перекрестке Лесного проспекта и улицы Комиссара Смирнова. Здесь столкнулись кроссовер «Мицубиси Аутлэндер» и седан «Ниссан Альмера». Последний делал левый поворот и не замети встречную машину. В итоге «Мицубиси» впечатал японского собрата в забор.

- На Лесном проспекте «Митсубиси убрал с дороги «Ниссан Альмеру», - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что водитель «Ниссана» нарушил правила, ведь в этом месте висит знак «только прямо и направо», а он совершал левый поворот. Владелец «Мицубиси», в свою очередь, оказался не готов к такому маневру и не успел затормозить.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Официальной информации о ДТП нет, сведений о пострадавших также не поступало.

- Это краштест, - иронизируют пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU