2020-07-09T13:15:24+03:00
Общество

Еще 36 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

Смерть 19 мужчин и 17 женщин подтвердил Комитет по здравоохранению
Петр КИБЕР
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Смерть еще 36 человек подтверждена в Петербурге от коронавируса.Смерть еще 36 человек подтверждена в Петербурге от коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Городской Комитет по здравоохранению подтвердил еще 36 смертельных случаев в Санкт-Петербурге по причине коронавируса. Возраст погибших составил от 33 до 90 лет. Об этом сообщает Оперативный штаб.

- 9 июля зафиксирована смерть 19 мужчин от 33 до 87 лет, а также 17 женщин от 60 до 90 лет. Пациенты скончались в апреле, июне и июле 2020 года, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

По всем случаям, основным заболеванием, приведшим к смерти, признана двусторонняя пневмония на фоне инфекции СOVID-19. При этом все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания, осложнившие течение коронавируса. В том числе - кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, гипертоническая болезнь, цирроз печени, а также онкологию.

Отметим, что по состоянию на 9 июля жертвами коронавируса в Санкт-Петербурге числятся 1520 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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