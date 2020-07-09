Полицейским из Петербурга и Ленобласти подняли зарплату

9 Июль 2020 2020-07-09T15:30:07+03:00

С июля полицейские Петербурга и Ленобласти будут получать на 6 тысяч больше. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Полицейским из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Москвы и Подмосковья повысили зарплату. За «сложность задач» сотрудники МВД начнут получать на шесть тысяч рублей больше. Деньги на выплаты уже выделил Минфин по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина.

- Выделить МВД России из резервного фонда Правительства РФ ассигнования в размере 1 миллиарда 319 миллионов 500 тысяч рублей, - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

С 1 июля доплату к денежному довольствию будут получать сотрудники органов внутренних дел РФ, проходящие службу в подразделениях патрульно-постовой, дорожно-постовой служб, охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, а также в транспортной полиции и полков полиции, расположенных в Петербурге, Ленобалсти, Москве и Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU