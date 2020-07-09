Ливни и грозы накроют Ленинградскую область вечером 9 июля

9 Июль 2020 2020-07-09T15:49:33+03:00

В Ленобласти во второй половине дня ждут грозы и ливни. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Ливни и грозы могут обрушиться на отдельные районы Ленинградской области вечером 9 июля. О грядущем ударе стихии жителей региона предупреждает местное управление МЧС России. Впрочем, пока идет только дождь, местами.

- Согласно штормовому предупреждению, 9 июля начиная с 12-15 часов, местами ожидаются ливни, грозы, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Из-за ухудшения погоды на дорогах и воде возрастает вероятность аварий и прочих ЧП, поэтому жителей Ленинградской области предупреждают об опасности и советуют быть осторожнее.

При грозе не стоит лишний раз выходить из дома, а на улице нельзя говорить по телефону, держать в руках металлические предметы и прятаться под деревьями.

По состоянию на 15:45, если верить карте онлайн-карте погоды, грозы с молниями гремят и сверкают в районе Соснового Бора, а также над Финским заливом.

В Петербурге один дождь уже прошел, к вечеру до города может дойти еще один фронт.

ИСТОЧНИК KP.RU