2020-07-09T16:49:37+03:00
Происшествия

Петербургского экс-капитана УФСБ осудили за сливы личных данных людей

Женщина свою вину не признала, но наказания не избежала
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Бывшего капитана петербургского УФСБ осудили по делу за разглашение личных данных людей.Бывшего капитана петербургского УФСБ осудили по делу за разглашение личных данных людей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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1-й Западный окружной военный суд назначил условное наказание для экс-капитана УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти за разглашение информации, составляющих гостайну. Тем не менее, женщина свою вину не признала. Однако суд установил, что бывший капитан на протяжении целого года получала информацию о личных данных абонентов операторов связи. Вдобавок она запрашивала информацию о местоположении людей.

Данные в итоге попадали некому гражданскому лицу через переписку в мессенджерах или при личных встречах. За сливы женщины не брала деньги, так что о ее мотивах стоит только догадываться. Человека, которому она предоставляла личные данные людей, судят отдельно.

- Суд принял во внимание наличие смягчающих, а также отсутствие отягчающих обстоятельств и данные о личности обвиняемой и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Вдобавок женщина не сможет занимать многие руководящие должности на протяжении двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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