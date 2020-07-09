Петербургского экс-капитана УФСБ осудили за сливы личных данных людей

9 Июль 2020 2020-07-09T16:49:37+03:00

Женщина свою вину не признала, но наказания не избежала

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1-й Западный окружной военный суд назначил условное наказание для экс-капитана УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти за разглашение информации, составляющих гостайну. Тем не менее, женщина свою вину не признала. Однако суд установил, что бывший капитан на протяжении целого года получала информацию о личных данных абонентов операторов связи. Вдобавок она запрашивала информацию о местоположении людей.

Данные в итоге попадали некому гражданскому лицу через переписку в мессенджерах или при личных встречах. За сливы женщины не брала деньги, так что о ее мотивах стоит только догадываться. Человека, которому она предоставляла личные данные людей, судят отдельно.

- Суд принял во внимание наличие смягчающих, а также отсутствие отягчающих обстоятельств и данные о личности обвиняемой и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Вдобавок женщина не сможет занимать многие руководящие должности на протяжении двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU