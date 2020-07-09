2020-07-09T16:58:43+03:00
Происшествия

Серийные грабители петербургских таксистов получили по 7,5 лет колонии

Двое мужчин совершили минимум 4 нападения на водителей и поживились на 150 тысяч рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Серийных грабителей таксистов осудили в Санкт-Петербурге.Серийных грабителей таксистов осудили в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Невский районный суд отправил за решетку двух серийных грабителей таксистов Санкт-Петербурга. Двое мужчин терроризировали городских водителей в начале прошлого года. Следователи доказали, что они обнесли минимум 4 таксистов.

Преступления проходили по схожему плану. Мужчины вызывали такси обычно в ночное время. Затем ничего не подозревающего водителя избивали, а к его горлу подносили нож. Под угрозой убийства грабителям немедленно отдавали все ценное имущество: смартфоны, часы, наличные деньги и т.д. В итоге с четверых таксистов злоумышленники получили чуть больше 150 тысяч рублей

- Вину в содеянном обвиняемые признали частично. Суд назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет в исправительной колонии общего режима, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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