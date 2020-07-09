Евразийский банк вложится в строительство Широтной магистрали и трамвая Купчино – Славянка
Евразийский банк развития вложит средства в строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), она же Восточный скоростной диаметр, а также в проект трамвайной линии Купчино-Шушары-Славянка.
- От того, насколько быстро и эффективно будут реализованы эти проекты, зависит развитие экономики Петербурга и качество жизни горожан, - приводит пресс-служба Смольного слова губернатора города Александр Беглова.
Напомним, что проект ШМСД предполагает строительство вылетной скоростной многополосной трассы от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы, мимо Витебского проспекта, вдоль Обводного канала, через Неву в створе Гранитной/Зольной улиц, до пересечения с КАД в районе Кудрово и далее в Ленобласть. проезд по ШМСД будет платным.
А вторая в городе частная трамвайная линия Купчино-Славянка должна к 2023/24 году связать метро с отдаленным микрорайоном.
Ранее с участием банка в Петербурге был построен ЗСД.
ИСТОЧНИК KP.RU