2020-07-09T17:21:42+03:00
Общество

«Метрострой» закончил проходку эскалаторного тоннеля станции «Юго-Западная»

На пути проходчики встречали валуны размером с машину, но все сложности миновали [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Рабочие "Метростроя" завершили проходку эскалаторного тоннеля "Юго-Западной". Фото: vk.com/metrostroy_arhivРабочие "Метростроя" завершили проходку эскалаторного тоннеля "Юго-Западной". Фото: vk.com/metrostroy_arhiv
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В ночь с 8 на 9 июля рабочие петербургского «Метростроя» закончили проходку эскалаторного тоннеля будущей станции «Юго-Западная». Долгий пусть завершился установкой 148-го чугунного кольца.

Рабочие трудились по традиционной схеме – замораживали грунт, а потом брались за укладчик с отбойными молотками. Первые кольца установили в сентябре прошлого года. А в среднем сотрудники «Метростроя» продвигались на одно кольцо за два дня. Не обходилось и без сложностей в виде валунов размером с машину. Их приходилось раскалывать и вывозить маленькими частями на поверхность.

На пути рабочим встречались валуны размером с автомобиль. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

На пути рабочим встречались валуны размером с автомобиль. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

- В самом тоннеле продолжается чеканка швов и нагнетание раствора за обделку. Проходчики занимаются подготовкой к врубу для сооружения натяжной камеры, - добавляют в пресс-службе «Метростроя».

Напомним, сроки сдачи «Путиловской» и «Юго-Западной» перенесли на 2023 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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