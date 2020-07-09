2020-07-09T17:42:36+03:00
Происшествия

Петербуржец обстрелял приют для собак на Садовой улице

Мужчину, вооруженного пневматической винтовкой, задержали росгвардейцы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржец обстрелял собачий приют из пневматической винтовки.Петербуржец обстрелял собачий приют из пневматической винтовки.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербуржец вооружился пневматической винтовкой и начал стрелять по приюту для собак, расположенному на Садовой улице в деревне Лаголово. Все произошло вечером 8 июля. Перепуганный директор организации тут же нажала на тревожную кнопку, и на место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии.

Стрелка нашли на соседней территории от приюта, где раньше была птицефабрика. Его оперативно задержали. Известно, что мужчину ранее не судили. Понять причины его поступка предстоит полицейским, поскольку сам он молчит, а директор приюта в замешательстве.

- Задержанный мужчина имел при себе пневматическую винтовку «МР-60». Оружие изъято, на место выезжала следственно-оперативная группа. Стрелка передали сотрудникам 114-го отдела полиции для выяснения обстоятельств, - сообщает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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