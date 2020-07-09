Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн построят до конца 2020 года

9 Июль 2020 2020-07-09T18:03:03+03:00

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заложил новый корпус Госпиталя для ветеранов войн. Здание обещают построить в рекордно короткие сроки – уже до конца текущего года. Все благодаря городским инновационным разработкам – минимальная нагрузка на перекрытия, экономия полезной площади и молниеносная чистовая отделка.

В корпусе госпиталя появятся отделения хирургия и неврологии, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также современная лаборатория. Проектирование здания подразумевает и своевременное перепрофилирование под прием больных с коронавирусом, если понадобится.

А вот и первый кирпич будущего здания. Фото: gov.spb.ru

- Ситуация с эпидемией коронавируса показала, что к таким событиям надо готовиться. Сегодня мы продолжаем развивать нашу стационарную сеть, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что до конца года в городе возведут еще 9 медучреждений. На это потратят больше 2,8 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU