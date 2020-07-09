2020-07-09T18:13:51+03:00
Общество

Петербургские колледжи назвали главные сложности по организации безопасной учебы с 1 сентября

К примеру, пока что неясно, как гарантировать безопасность пожилым преподавателям
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Колледжи Санкт-Петербурга столкнулись с рядом сложностей при подготовке к безопасному возобновлению учебы с 1 сентября.Колледжи Санкт-Петербурга столкнулись с рядом сложностей при подготовке к безопасному возобновлению учебы с 1 сентября.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Петербургские колледжи презентовали Смольному дорожные карты, посвященные безопасности учебного процесса с 1 сентября. Коронавирус вмешался в образовательный процесс, поэтому учреждения стараются стать «гибкими» из-за возможного возвращения дистанционки.

С безопасным питанием и проживанием в общежитиях, а также с контролем за здоровьем студентов все более-менее понятно, однако есть другие важные нерешенные вопросы.

- Пока неясно, как гарантировать безопасность возрастных преподавателей? Где брать бюджет на нововведения? Как научить студентов ответственному поведению? Ответы на эти вопросы сотрудники колледжей надеются успеть найти за оставшиеся летние месяцы и 1 сентября встретить студентов и коллег в максимально безопасной среде, - отмечают в комитете по науке и высшей школе Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцев настойчиво просят не забирать диких животных к себе домой
Ночные автобусы, дублировавшие метро во время пандемии, отменят с 13 июля
Самый высокий уровень смертности за 10 лет зафиксировали в июне в Санкт-Петербурге
13-летний мальчик разбился на скутере в ДТП со своими сверстниками в Ленобласти
Санкт-Петербург занял 4 место в рейтинге регионов с самым благополучным инвестиционным климатом
100 килограммов кальянного табака изъяли из торгового центра в Санкт-Петербурге
Смольный назвал дату возвращения метро Санкт-Петербурга к обычному графику работы
Петербургские колледжи назвали главные сложности по организации безопасной учебы с 1 сентября
Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн построят до конца 2020 года
Петербуржец обстрелял приют для собак на Садовой улице
Проверку в Главном управлении ГИБДД на Профессора Попова начали после обысков в коммерческих МРЭО Петербурга
«Метрострой» закончил проходку эскалаторного тоннеля станции «Юго-Западная»
Евразийский банк вложится в строительство Широтной магистрали и трамвая Купчино – Славянка
Серийные грабители петербургских таксистов получили по 7,5 лет колонии
Петербургского экс-капитана УФСБ осудили за сливы личных данных людей
Ливни и грозы накроют Ленинградскую область вечером 9 июля
Полицейским из Петербурга и Ленобласти подняли зарплату
Колоннаду Исаакиевского собора откроют для посещения с 16 июля
Фотографиями огромных грибов похвастались в соцсетях жители Ленинградской области
Русский музей опроверг новость о раскупленных билетах на июль