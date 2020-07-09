Петербургские колледжи назвали главные сложности по организации безопасной учебы с 1 сентября
Петербургские колледжи презентовали Смольному дорожные карты, посвященные безопасности учебного процесса с 1 сентября. Коронавирус вмешался в образовательный процесс, поэтому учреждения стараются стать «гибкими» из-за возможного возвращения дистанционки.
С безопасным питанием и проживанием в общежитиях, а также с контролем за здоровьем студентов все более-менее понятно, однако есть другие важные нерешенные вопросы.
- Пока неясно, как гарантировать безопасность возрастных преподавателей? Где брать бюджет на нововведения? Как научить студентов ответственному поведению? Ответы на эти вопросы сотрудники колледжей надеются успеть найти за оставшиеся летние месяцы и 1 сентября встретить студентов и коллег в максимально безопасной среде, - отмечают в комитете по науке и высшей школе Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU