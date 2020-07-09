Петербургские колледжи назвали главные сложности по организации безопасной учебы с 1 сентября

9 Июль 2020 2020-07-09T18:13:51+03:00

Колледжи Санкт-Петербурга столкнулись с рядом сложностей при подготовке к безопасному возобновлению учебы с 1 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

К примеру, пока что неясно, как гарантировать безопасность пожилым преподавателям

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Петербургские колледжи презентовали Смольному дорожные карты, посвященные безопасности учебного процесса с 1 сентября. Коронавирус вмешался в образовательный процесс, поэтому учреждения стараются стать «гибкими» из-за возможного возвращения дистанционки.

С безопасным питанием и проживанием в общежитиях, а также с контролем за здоровьем студентов все более-менее понятно, однако есть другие важные нерешенные вопросы.

- Пока неясно, как гарантировать безопасность возрастных преподавателей? Где брать бюджет на нововведения? Как научить студентов ответственному поведению? Ответы на эти вопросы сотрудники колледжей надеются успеть найти за оставшиеся летние месяцы и 1 сентября встретить студентов и коллег в максимально безопасной среде, - отмечают в комитете по науке и высшей школе Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU