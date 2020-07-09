2020-07-09T18:44:10+03:00
Общество

Смольный назвал дату возвращения метро Санкт-Петербурга к обычному графику работы

С понедельника 13 июля станции подземки будут закрываться по привычному летнему расписанию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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С 13 июля станции петербургского метро будут закрываться по летнему расписанию, а не в 22:00.С 13 июля станции петербургского метро будут закрываться по летнему расписанию, а не в 22:00.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Смольном официально объявили, что петербургский метрополитен вернется к привычному режиму работы уже с понедельника 13 июля. Напомним, ранее станции закрывались уже в 22:00. Пассажиров разве что выручали ночные автобусы, дублирующие маршруты подземки. Теперь же, когда город вышел на плато по коронавирусу, станции метро будут закрываться на вход по летнему расписанию (обычно до часа ночи, в зависимости от графика работы каждого вестибюля – Прим. Ред.).

- Решение о возвращении привычного режима работы метрополитена принято правительством Санкт-Петербурга по согласованию с Роспотребнадзором, - подчеркивают власти Северной столицы.

Пока вирус не отступил, дезинфекция подземки никуда не денется. И ночное время не исключение. Сотрудники метро продолжат каждый день усиленно обрабатывать вестибюли и подвижной состав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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