Санкт-Петербург занял 4 место в рейтинге регионов с самым благополучным инвестиционным климатом
Санкт-Петербург поднялся на 4 строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах. О таких результатах сегодня доложили президенту Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета при Агентстве стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом город на Неве поднялся в рейтинге на одну строчку. Это стало возможным благодаря тому, что власти региона активно поддерживают малый и средний бизнес и налаживают конструктивный диалог с инвесторами.
- В этом году город особое внимание уделяет поддержке организаций в тех сферах, которые больше других пострадали от пандемии, - отмечает губернатор Александр Беглов. – От арендной платы за второй квартал 2020 года освобождены около полутора тысяч организаций культуры, спорта, туризма, гостиничного бизнес, общепита, авиа- и автоперевозок. Общая сумма поддержки составит 18 миллиардов рублей.
Губернатор также подчеркнул, что город продолжит восстанавливать экономическую активность и поддерживать петербургских предпринимателей.
ИСТОЧНИК KP.RU