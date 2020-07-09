Санкт-Петербург занял 4 место в рейтинге регионов с самым благополучным инвестиционным климатом

9 Июль 2020 2020-07-09T19:47:26+03:00

По сравнению с прошлым годом город на Неве улучшил свои позиции

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Санкт-Петербург поднялся на 4 строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах. О таких результатах сегодня доложили президенту Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета при Агентстве стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом город на Неве поднялся в рейтинге на одну строчку. Это стало возможным благодаря тому, что власти региона активно поддерживают малый и средний бизнес и налаживают конструктивный диалог с инвесторами.

- В этом году город особое внимание уделяет поддержке организаций в тех сферах, которые больше других пострадали от пандемии, - отмечает губернатор Александр Беглов. – От арендной платы за второй квартал 2020 года освобождены около полутора тысяч организаций культуры, спорта, туризма, гостиничного бизнес, общепита, авиа- и автоперевозок. Общая сумма поддержки составит 18 миллиардов рублей.

Губернатор также подчеркнул, что город продолжит восстанавливать экономическую активность и поддерживать петербургских предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU