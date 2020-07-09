13-летний мальчик разбился на скутере в ДТП со своими сверстниками в Ленобласти

9 Июль 2020 2020-07-09T20:06:14+03:00

Подростки на скутере и мотороллере угодили в жесткое ДТП в Ленобласти. Фото: vk.com/dorinspb

Подросток со своим другом выехал на встречную полосу, где их «ждал» мотороллер другой парочки [фото]

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13-летний мальчик на скутере угодил в жесткое ДТП со своими сверстниками в Ленобласти. Авария произошла у дома №30 на улице Щербинке в поселке имени Свердлова. Парень решил с ветерком прокатиться вместе со своим 15-летним другом-пассажиром, но в какой-то момент неудачно выехал на встречную полосу дворовой территории, где налетел на мотороллер других подростков – в седле с 16-летним парнем и его подругой 14-15 лет.

От двухколесных остались рожки да ножки. Фото: vk.com/dorinspb

- В результате аварии все ее участники получили различные травмы. 13-летний водитель скутера «Элегант» пострадал сильнее всего. У мальчика диагностировали тяжелые травмы. Сейчас он госпитализирован в больницу. У остальных детей состояние здоровья удовлетворительное, они также отправлены в медучреждение, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Судя по фотографиям с места происшествия, ремонт двухколесных «коней» обойдется родителям ребят в копеечку.

ИСТОЧНИК KP.RU