13-летний мальчик разбился на скутере в ДТП со своими сверстниками в Ленобласти
13-летний мальчик на скутере угодил в жесткое ДТП со своими сверстниками в Ленобласти. Авария произошла у дома №30 на улице Щербинке в поселке имени Свердлова. Парень решил с ветерком прокатиться вместе со своим 15-летним другом-пассажиром, но в какой-то момент неудачно выехал на встречную полосу дворовой территории, где налетел на мотороллер других подростков – в седле с 16-летним парнем и его подругой 14-15 лет.
От двухколесных остались рожки да ножки. Фото: vk.com/dorinspb
- В результате аварии все ее участники получили различные травмы. 13-летний водитель скутера «Элегант» пострадал сильнее всего. У мальчика диагностировали тяжелые травмы. Сейчас он госпитализирован в больницу. У остальных детей состояние здоровья удовлетворительное, они также отправлены в медучреждение, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Судя по фотографиям с места происшествия, ремонт двухколесных «коней» обойдется родителям ребят в копеечку.
ИСТОЧНИК KP.RU