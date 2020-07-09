2020-07-09T20:49:11+03:00
Общество

Ночные автобусы, дублировавшие метро во время пандемии, отменят с 13 июля

Необходимость в автобусах, работавших с 21:00 до 1:00, отпала после возвращения подземки к обычному графику
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Ночные автобусы по маршрутам метро отменят с 13 июля в Санкт-Петербурге из-за ненадобности.Ночные автобусы по маршрутам метро отменят с 13 июля в Санкт-Петербурге из-за ненадобности.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С понедельника 13 июля в Санкт-Петербурге отменят ночные автобусы, которые дублировали маршруты метрополитена. Это связано с тем, что подземка наконец-то переходит к обычному графику работы и не будет закрываться в 22:00, поскольку это коронавирусное ограничение официально сняли в Роспотребнадзоре. Теперь необходимость в наземном транспорте попросту отпала.

- С понедельника, 13 июля, метро Петербурга возвращается к работе по обычному графику. Станции будут закрываться на вход с 0:00, по мере прохождения последних поездов. С 13 июля отменяется движение ночных автобусов, которые ежедневно курсировали с 21:00 до 1:00, - поспешили уведомить в «Организаторе перевозок».

Добавим, что за месяц работы ночные автобусы, дублирующие подземку, перевезли 83 тысячи пассажиров. Самой популярной веткой стала синяя – от «Парнаса» до «Купчино», которой воспользовались 24 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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