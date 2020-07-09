Петербуржцев настойчиво просят не забирать диких животных к себе домой
Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга настойчиво просит горожан не изымать диких животных из их естественной среды обитания. Дело в том, что в последнее время в Смольный обращаются сотни жителей того или иного района, которые нашли раненого зверя и хотят его приютить у себя дома.
Чаще всего сейчас горожане встречают выпавших из гнезда птенцов. Их нельзя подбирать или нести в ветеринарные клиники, поскольку малыши могут погибнуть без опеки родителя, который наверняка находится неподалеку.
- В большинстве случаев замеченные в городе дикие животные и птицы не требуют немедленной помощи. Как правило, вмешательство человека в природу не только не оправдано, но может иметь ряд негативных последствий вроде травм или заражений, - поясняют в Смольном.
Добавим, что изъятие птиц и животных из природы попадает под статью о браконьерстве. Лучше всего при необходимости звонить на круглосуточный телефон экологической дежурной службы – 417-59-36.
ИСТОЧНИК KP.RU