2020-07-09T21:21:38+03:00
Общество

Петербуржцев настойчиво просят не забирать диких животных к себе домой

В последнее время в комитет по природопользованию поступают сотни вопросов от сердобольных жителей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Экологи просят петербуржцев не изымать диких животных из их среды обитания.Экологи просят петербуржцев не изымать диких животных из их среды обитания.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга настойчиво просит горожан не изымать диких животных из их естественной среды обитания. Дело в том, что в последнее время в Смольный обращаются сотни жителей того или иного района, которые нашли раненого зверя и хотят его приютить у себя дома.

Чаще всего сейчас горожане встречают выпавших из гнезда птенцов. Их нельзя подбирать или нести в ветеринарные клиники, поскольку малыши могут погибнуть без опеки родителя, который наверняка находится неподалеку.

- В большинстве случаев замеченные в городе дикие животные и птицы не требуют немедленной помощи. Как правило, вмешательство человека в природу не только не оправдано, но может иметь ряд негативных последствий вроде травм или заражений, - поясняют в Смольном.

Добавим, что изъятие птиц и животных из природы попадает под статью о браконьерстве. Лучше всего при необходимости звонить на круглосуточный телефон экологической дежурной службы – 417-59-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Петербуржцев настойчиво просят не забирать диких животных к себе домой
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