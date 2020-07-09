2020-07-09T21:54:56+03:00
Общество

Дворцовую набережную закроют для машин ради съемок фильма с Михаилом Пореченковым

Ограничения продлятся недолго – 12 июля с 1:30 до 12:00
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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12 июля движение по Дворцовой набережной закроют из-за съемок кино.12 июля движение по Дворцовой набережной закроют из-за съемок кино.Фото: Олег ЗОЛОТО
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12 июля съемки фильма «Родитель» с актером Михаилом Пореченковым полностью перекроют движение транспорта по Дворцовой набережной. Однако ограничения продлятся недолго – лишь с 1:30 до 12:00. Речь идет об участке от Троицкого моста до набережной Кутузова, а также Суворовской площади.

- Помимо этого 12 июля с 00:00 до 13:00 будет запрещена остановка автотранспорта по набережной Лебяжьей канавки в направлении от набережной реки Мойки к Миллионной улице, - добавляют в комитете по развитию инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Фильм снимает ООО «Кинокомпания Иллюзия». В режиссерах и сценаристах значится Владислав Фурман, известный по «Бандитскому Петербургу» и «Агенту национальной безопасности». Судя по синопсису, герою Михаила Пореченкова придется переступить закон и мораль, чтобы спасти своих детей от наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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