Петербуржца, напавшего на сотрудника метро из-за отсутствия туалета, осудили на два года

9 Июль 2020 2020-07-09T22:30:23+03:00

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Петербуржца, не нашедшего в метро туалет и напавшего на сотрудника подземки, осудили на два года условно. Инцидент произошел еще 1 марта 2019 года. Тогда в вестибюле станции «Звенигородская» горе-пассажир спросил у сотрудника метро, где тут находится туалет. Когда ему ответили, что в подземке уединиться негде, мужчина пришел в ярость. Действовать он стал решительно, распылив в неприятеля перцовый баллончик. А потом злоумышленник просто-напросто сбежал.

- Сотрудник метро получил химический ожог лица и обоих глаз первой степени в виде покраснения лица, гиперемии коньюктивы, эрозий роговицы обоих глаз и слезотечения. Это повлекло за собой кратковременное расстройство здоровья продолжительностью до 21 дня, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В суде буйный пассажир вину не признал, а показания давать не стал. В итоге его лишили свободы на 2 года условно с таким же испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU