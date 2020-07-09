2020-07-09T23:19:54+03:00
Общество

Останки троих красноармейцев нашли у деревни Мишкино в Ленобласти

Среди личных вещей у павших солдат были подписные ложки и ножи
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Останки троих солдат РККА с личными вещами нашли в Ленобласти. Фото: vk.com/doblest_tochka_suОстанки троих солдат РККА с личными вещами нашли в Ленобласти. Фото: vk.com/doblest_tochka_su
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Поисковики нашли останки троих красноармейцев в Ленобласти. Солдаты пали во время Великой Отечественной войны возле деревни Мишкино, расположенной в Тосненском районе. О находке сообщило сообщество «ОМИППО Доблесть» в социальной сети «Вконтакте».

Бойцы находились под землей на глубине одного метра. Судя по всему, во время ожесточенного сражения они укрывались в окопе, где и погибли. У одного бойца достаточно хорошо сохранилась каска.

- У деревни Мишкино поисковик ПО «Беркут» Сергей Смирнов обнаружил в окопе на глубине 1 метра останки троих солдат Рабоче-крестьянской Красной армии. Среди личных вещей у бойцов находились подписные ложки и ножи, - рассказывают в сообществе.

Все вещи солдат поисковики передали в штаб ОМИППО «Доблесть». Теперь специалистам предстоит установить имена погибших героев ВОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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