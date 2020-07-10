Пожар произошел в Доме Басевича на Большой Пушкарской утром 10 июля

10 Июль 2020 2020-07-10T08:16:29+03:00

В здании, идущем под капремонт, загорелись несколько этажей

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Пожар произошел в знаменитом Доме Басевича. Утром 10 июля в заброшенном здании на Большой Пушкарской вспыхнул огонь. Пламя быстро распространилось на несколько этажей и грозило перекинуться на кровлю. На место ЧП примчались несколько нарядов пожарных.

- В 07.03 поступил сигнал о возгорании по адресу:, Петроградский район, улица Большая Пушкарская дом 7, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Примчавшиеся на вызов огнеборцы выснили, что в здании, идущем под капитальный ремонт, горят три этажа - с пятого по седьмой. Огонь выбивается из разбитыз окон и грозит перебраться на крышу.

Площадь пожара составляет уже 120 квадратных метров. По состоянию на 8:00 работы на место ЧП продолжаются.

Напомним, что именно в Доме Басевича после реконструкции должен появиться Дворец Танца Бориса Эйфмана. Пока проект перестройки здания еще обсуждается.

ИСТОЧНИК KP.RU