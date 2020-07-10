2020-07-10T08:47:53+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда ждать дожди в Санкт-Петербурге 10 июля

В пятницу в городе обещают дождливую и теплую погоду
Петр КИБЕР
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Вечером в Петербурге могут пройти дожди.Вечером в Петербурге могут пройти дожди.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге опять обещают дожди. Несмотря на ясное небо и яркое солнце, которое светит с утра пятницы, синоптики настаивают, что в городе будет дождливо. Впрочем, не весь день, а только к вечеру и местами.

- 10 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный, умеренный. Температура воздуха составит +19...+21 градус. Атмосферное давление, после ночного повышения, днем не изменится, - сообщает петербургский гидрометцентр.

По состоянию на 8:30 в городе достаточно тепло, но все из-за солнца. Воздух прогрелся до +14,6 градуса, ветер юго-западный, скоростью 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление составляет 760,3 мм ртутного столба влажность воздуха достигает 73 процентов.

А вот на выходные синоптики прогнозом совсем не радуют. В субботу ожидаются ливни и грозы, а в воскресенье просто дожди, но с резким и порывистым ветром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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