Сильный прорыв трубы произошел ночью на Стародеревенской улице

10 Июль 2020 2020-07-10T08:53:20+03:00

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Серьезная коммунальная авария произошла в ночь на пятницу в Приморском районе Петербурга. На Стародеревенской улице из-за прорыва трубы образовалось огромное «озеро». Вода затопила участок дороги длиной триста метров.

- Вытекание холодной воды по адресу Стародеревенская 6. Весь участок дороги Стародеревенской от Школьной до улицы Савушкина затоплен, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все произошло около 1:30 ночи. Бившая фонтаном вода залила все вокруг. Оказались затоплены припаркованные машины, а проезжавшие мимо немногочисленные автомобили «плыли», погружаясь по колеса.

На место прорыва оперативно прибыли аварийные бригады «Водоканала». Через полтора часа они локализовали прорыв и пригнали технику для откачки воды с дороги. По предварительной информации, лопнула труба диаметром в метр. Ремонтные работы на месте ЧП продолжаются.

Прорыв трубы на Стародеревенской улице.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU