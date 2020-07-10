2020-07-10T09:11:36+03:00
Происшествия

Появилось видео пожара в Дома Басевича на Большой Пушкарской

Из-за ЧП движение по улице перекрыто
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Доме Басевича произошел пожар. Фото: vk.com/spb_todayВ Доме Басевича произошел пожар. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Петербургские пожарные продолжают тушить огонь в знаменитом Доме Басевича на Большой Пушкарской, 7. Пламя здесь вспыхнуло около 7 часов утра и не ликвидировано до сих пор. А в соцсетях тем временем появилось видео с места происшествия.

- На Большой Пушкарской горит расселенный дом. Улицу перекрыли от Съезжинской до Введенской, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Напомним, что по информации городского управления МЧС, в идущем под капитальный ремонт здании полыхают несколько этажей - с пятого по седьмой. Огонь грозит перекинуться на кровлю здания, точнее то, что от нее осталось - здание давно заброшено и часть конструкций давно обвалилась. Площадь пожара составляет 120 квадратных метров.

По планам, после реконструкции в Доме Басевича должна расположиться Академия танца Бориса Эйфмана. Однако проект перестройки исторического здания пока еще не одобрен.

ОБНОВЛЕНО:

По сообщению МЧС, в 8:46 пожар локализован. Сведений о пострадавших не поступало.

Пожар в Доме Басевича в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Человек умер на станции метро «Ленинский проспект»
Внук до смерти избил бабушку в Ломоносове
Полиция поймала поджигателей, спаливших четыре иномарки на Кондратьевском проспекте
Автор закона о запрете «наливаек» заявил, что большая часть баров не закроется
Двое безработных отобрали сумку с едой у курьера
Власти города рассказали, как решить проблему улицы Рубинштейна
Появилось видео пожара в Дома Басевича на Большой Пушкарской
Сильный прорыв трубы произошел ночью на Стародеревенской улице
Синоптики рассказали, когда ждать дожди в Санкт-Петербурге 10 июля
Пожар произошел в Доме Басевича на Большой Пушкарской утром 10 июля
Комздрав объяснил причину рекордного роста смертности в июне в Санкт-Петербурге
Останки троих красноармейцев нашли у деревни Мишкино в Ленобласти
Петербуржца, напавшего на сотрудника метро из-за отсутствия туалета, осудили на два года
Дворцовую набережную закроют для машин ради съемок фильма с Михаилом Пореченковым