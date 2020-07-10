Появилось видео пожара в Дома Басевича на Большой Пушкарской

10 Июль 2020 2020-07-10T09:11:36+03:00

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Петербургские пожарные продолжают тушить огонь в знаменитом Доме Басевича на Большой Пушкарской, 7. Пламя здесь вспыхнуло около 7 часов утра и не ликвидировано до сих пор. А в соцсетях тем временем появилось видео с места происшествия.

- На Большой Пушкарской горит расселенный дом. Улицу перекрыли от Съезжинской до Введенской, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Напомним, что по информации городского управления МЧС, в идущем под капитальный ремонт здании полыхают несколько этажей - с пятого по седьмой. Огонь грозит перекинуться на кровлю здания, точнее то, что от нее осталось - здание давно заброшено и часть конструкций давно обвалилась. Площадь пожара составляет 120 квадратных метров.

По планам, после реконструкции в Доме Басевича должна расположиться Академия танца Бориса Эйфмана. Однако проект перестройки исторического здания пока еще не одобрен.

ОБНОВЛЕНО:

По сообщению МЧС, в 8:46 пожар локализован. Сведений о пострадавших не поступало.

Пожар в Доме Басевича в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU