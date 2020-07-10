2020-07-10T10:04:27+03:00
Общество

Власти города рассказали, как решить проблему улицы Рубинштейна

Глава Центрального района предложил четыре шага, которые должны снять конфликт между бизнесом и жителями
Петр КИБЕР
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Полностью закрыть улицу Рубинштейна нельзя, но решать проблему как-то надо.Полностью закрыть улицу Рубинштейна нельзя, но решать проблему как-то надо.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Власти Центрального района Санкт-Петербурга собрали круглый стол, на котором были предложены шаги по решению проблемы улицы Рубинштейна. Здесь давно конфликтуют владельцы баров и ресторанов, в которых допоздна гуляет народ и местные жители, которые хотят тишины и спокойствия хотя бы по ночам.

- Необходимо согласовать график работы заведений с муниципальными властями. Такая практика уже существует в других странах, а также была и в российском законодательстве, поэтому ее необходимо вернуть, - приводят слова главы Центрального района Максима Мейксина «Невские новости».

Также чиновник предложил поменять закон, чтобы люди не выходили из заведений курить на улицу - дым идет в квартиры. Третьим шагом должна стать платная парковка на Рубинштейна для всех, кроме местных жителей. А еще следить за соблюдением городского закона о тишине и наказывать за нарушение, должна полиция. Сейчас этих полномочий у нее нет.

- Население района - 220 тысяч человек, а с туристами - все 600, - отметил Мейксин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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