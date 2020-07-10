Двое безработных отобрали сумку с едой у курьера
Полицейские Выборгского района раскрыли ограбление доставщика еды, у которого двое неизвестных отобрали сумку с заказом. Все произошло в четыре утра на Большом Сампсониевском проспекте.
- 9 июля в 04:13 в дежурную часть по номеру 112 обратился мужчина с сообщением о том, что в парадной дома 21 по Большому Сампсониевскому проспекту двое неизвестных преступников отобрали у курьера сумку с едой, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Через несколько минут на место происшествия прибыл наряд. В одной из квартир - курьер знал адрес, куда он вез заказ - были задержаны двое безработных 25 и 28 лет. Оба оказались уроженцами Чечни.
Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос о мере пресечения до суда. Уголовное дело заведено по статье «Грабеж». Молодым людям грозит до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU