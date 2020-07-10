Полиция поймала поджигателей, спаливших четыре иномарки на Кондратьевском проспекте
Полицейские Калининского района раскрыли громкий поджог автомобилей, в результате которого сгорели сразу четыре иномарки. Все произошло в ночь на 5 июля у дома 68 по Кондратьевскому проспекту. После просмотра камер видеонаблюдения, полицейские смогли найти вероятных преступников.
- Сотрудники полиции установили, что сначала из-за поджога загорелся автомобиль «Мерседес Бенц Е200», с которого огонь перекинулся и на три рядом стоящие иномарки: «Опель Корса», «Рено Сандеро» и «Шкода Фабиа», - сообщает пресс-служба петербургского Главка.
А в ночь на 9 июля, входе операции, на Конной улице были задержаны подозреваемые в преступлении. Ими оказались безработные петербуржцы 32, 52 и 67 лет. Установлено, что облил «Мерседес» горючей жидкостью и чиркнул спичкой 52-летний мужчина. Он задержан, а остальные пока проходят по делу как свидетели.
Поджег четырех иномарок в Санкт-Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU