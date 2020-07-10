Полиция поймала поджигателей, спаливших четыре иномарки на Кондратьевском проспекте

10 Июль 2020 2020-07-10T11:25:07+03:00

Четыре иномарки сгорели на Кондратьевском проспекте из-за поджога. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

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Полицейские Калининского района раскрыли громкий поджог автомобилей, в результате которого сгорели сразу четыре иномарки. Все произошло в ночь на 5 июля у дома 68 по Кондратьевскому проспекту. После просмотра камер видеонаблюдения, полицейские смогли найти вероятных преступников.

- Сотрудники полиции установили, что сначала из-за поджога загорелся автомобиль «Мерседес Бенц Е200», с которого огонь перекинулся и на три рядом стоящие иномарки: «Опель Корса», «Рено Сандеро» и «Шкода Фабиа», - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

А в ночь на 9 июля, входе операции, на Конной улице были задержаны подозреваемые в преступлении. Ими оказались безработные петербуржцы 32, 52 и 67 лет. Установлено, что облил «Мерседес» горючей жидкостью и чиркнул спичкой 52-летний мужчина. Он задержан, а остальные пока проходят по делу как свидетели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/789750" frameborder="0"></iframe> Поджег четырех иномарок в Санкт-Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU