Внук до смерти избил бабушку в Ломоносове

10 Июль 2020 2020-07-10T11:45:32+03:00

78-летняя женщина больше недели пролежала в больнице и умерла от множественных травм

Изменить размер текста: A A

Дикий случай произошел в Ломоносове. Здесь внук до смерти избил собственную бабушку, которая две недели лежала в больнице, но потом умерла от множественных травм. Молодого мужчину уже задержали полицейские.

- 9 июля около 18:00 участковым был задержан мужчина 1990 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Утром 26 июня он, находясь в квартире по месту жительства, во время внезапно возникших неприязненных отношений избил свою бабушку, - сообщает источник в правоохранительных органах.

78-летняя женщина два дня лежала побитая дома, а потом все же ее отвезли в больницу. Врачи диагностировали у потерпевшей закрытую травму головы, ушиб головного мозга и гематомы на теле. Несмотря на то, что ее состояние оценивалось как среднее, через 10 дней пенсионерка умерла.

Сейчас следователи ждут результатов вскрытия. Если будет установлено, что смерть наступила из-за побоев, то внуку грозит срок за убийство. Вопрос о возбуждении дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU