Новоиспеченный дедушка Сергей Семак опубликовал первое фото с внучкой

10 Июль 2020 2020-07-10T13:17:45+03:00

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с супругой Анной и внучкой Евой. Малышка родилась 5 июля, прямо в тот день, когда сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России по футболу. Почетный статус дедушки Сергей Семак приобрел благодаря своей падчерице Майе.

- Бабушка с дедушкой рядышком, - пишет футболист под фотографией на своей странице.

Напомним, о том, что в семье Семака прибавление первой рассказала супруга спортсмена Анна. 5 июля еще до игры «Зенита» с «Краснодаром» она сообщила своим подписчикам в Instagram радостную весть. В этот же день подарок Сергею Семаку сделала и его команда, которая выиграла у соперника со счетом 4:2 и досрочно стала чемпионом РПЛ.

sergey_bogdanovich_semak Внучке футболиста всего 5 дней от роду

Футболисты поздравили своего тренера, сначала подбрасывая в воздух, а потом скандируя в раздевалке "Де-душ-ка!"

ИСТОЧНИК KP.RU