Больше 19 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки

10 Июль 2020 2020-07-10T13:21:11+03:00

Больше 19 тысяч человек обследовали на коронавирус. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За это же время 300 человек заболели

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Более 19 тысяч жителей Санкт-Петербурга сдали тесты на наличие коронавируса за последние сутки. Такие данные приводит городской Оперативный штаб. При этом выросло и число количество новых случаев заражения.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19 586 человек. Под медицинским наблюдением находится 1416 горожан. Из них 196 - в обсерваторе, 688 - на самоизоляции, 532 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

Увы, но в последние продолжается рост числа новых заболевших. После выхода на плато, когда в сутки регистрировалось 240-250 зараженных, 10 июля их количество составило 300 человек.

Всего в городе с начала пандемии зафиксированы 26 981 заболевший. Большая часть из них (20 890) благополучно выздоровела, однако 1541 пациент скончался по причине коронавирусной инфекции.

В активном состоянии заболевания находятся 4550 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU