2020-07-10T13:21:11+03:00
Общество

Больше 19 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки

За это же время 300 человек заболели
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Больше 19 тысяч человек обследовали на коронавирус.Больше 19 тысяч человек обследовали на коронавирус.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Более 19 тысяч жителей Санкт-Петербурга сдали тесты на наличие коронавируса за последние сутки. Такие данные приводит городской Оперативный штаб. При этом выросло и число количество новых случаев заражения.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19 586 человек. Под медицинским наблюдением находится 1416 горожан. Из них 196 - в обсерваторе, 688 - на самоизоляции, 532 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

Увы, но в последние продолжается рост числа новых заболевших. После выхода на плато, когда в сутки регистрировалось 240-250 зараженных, 10 июля их количество составило 300 человек.

Всего в городе с начала пандемии зафиксированы 26 981 заболевший. Большая часть из них (20 890) благополучно выздоровела, однако 1541 пациент скончался по причине коронавирусной инфекции.

В активном состоянии заболевания находятся 4550 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отдыхающие превратили берега Лемболовского озера в помойку
Дежурные группы в детских садах Петербурга останутся до 26 июля
Грузовик раздавил машину ДПС на Выборгском шоссе
Погода в выходные 11 и 12 июля 2020 в Санкт-Петербурге будет переменчивой
Больше 19 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки
Новоиспеченный дедушка Сергей Семак опубликовал первое фото с внучкой
Человек умер на станции метро «Ленинский проспект»
Внук до смерти избил бабушку в Ломоносове
Полиция поймала поджигателей, спаливших четыре иномарки на Кондратьевском проспекте
Автор закона о запрете «наливаек» заявил, что большая часть баров не закроется
Двое безработных отобрали сумку с едой у курьера
Власти города рассказали, как решить проблему улицы Рубинштейна
Появилось видео пожара в Дома Басевича на Большой Пушкарской
Сильный прорыв трубы произошел ночью на Стародеревенской улице
Синоптики рассказали, когда ждать дожди в Санкт-Петербурге 10 июля
Пожар произошел в Доме Басевича на Большой Пушкарской утром 10 июля
Комздрав объяснил причину рекордного роста смертности в июне в Санкт-Петербурге
Останки троих красноармейцев нашли у деревни Мишкино в Ленобласти
Петербуржца, напавшего на сотрудника метро из-за отсутствия туалета, осудили на два года
Дворцовую набережную закроют для машин ради съемок фильма с Михаилом Пореченковым