2020-07-10T14:34:32+03:00
Общество

Погода в выходные 11 и 12 июля 2020 в Санкт-Петербурге будет переменчивой

Синоптики дали прогноз погоды на выходные 11 и 12 июля 2020 в Санкт-Петербурге, который поможет составить вам планы на отдых
Степан СТЕПАНОВ
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Синоптики дали прогноз погоды на выходные 11 и 12 июля 2020 в Санкт-Петербурге.Синоптики дали прогноз погоды на выходные 11 и 12 июля 2020 в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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То дождь, то солнце. По такому настроению Санкт-Петербург живет последнюю неделю и, судя по прогнозу погоды на выходные 11 и 12 июля 2020 года, в ближайшие дни мало, что изменится. Синоптики обещают, что суббота, 11 июля, будет облачной и дождливой. К обеду воздух прогреется до плюс 21 градуса, утром и вечером столбик термометра опустится до плюс 15. Надежды на то, что удастся позагорать хотя бы пару часов в этот день, практически нет. Кроме того, МЧС уже предупредили горожан о порывах ветра до 15-20 м/с, в прибрежных районах - до 24 м/с, так что будьте осторожны.

Небольшие просветы появятся в небе в воскресенье, 12 июля. По прогнозу, в этот день обойдется без осадков, но будет прохладно для середины лета - всего плюс 19 градусов днем и до плюс 12 градусов вечером. Так что, если запланировали прогулку, то лучше прихватите с собой ветровку.

А вот и хорошие новости: солнце вернется в Санкт-Петербург совсем скоро. По прогнозам синоптиков, всю следующую неделю в городе будет ясно, малооблачно и без дождей! И температура воздуха вполне комфортная - до плюс 22 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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