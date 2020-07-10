Грузовик раздавил машину ДПС на Выборгском шоссе

10 Июль 2020 2020-07-10T15:08:01+03:00

«Замес» с участием двух самосвалов и нескольких легковушек произошел в Сертолово [видео]

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Массовое ДТП с участием грузовика, нескольких легковушек и машины полиции произошло в Сертолово. Авария случилась днем 10 июля на Выборгском шоссе у микрорайона Черная Речка. Движение по трассе из-за этого было перекрыто.

- Массовое ДТП на перекрестке в ЖК «Золотые купола». Машина полиции под грузовиком, еще один самосвал в кювете, «Фольксваген» посреди дороги, «Тойота» на обочине на другой стороне, - пишут очевидцы происшествия в соцсетях.

На опубликованных в соцсетях фото видно, что встречный самосвал выбил машину ДПС с дороги и затолкал ее на отбойник. Рядом с местом аварии бродит задумчивый инспектор.

К сожалению, официальных комментариев от ГИБДД пока нет, поэтому о числе пострадавших в аварии ничего не известно.

Сейчас на месте ДТП идет ликвидация последствий столкновения, движение по Выборгскому шоссе затруднено.

ДТП с машиной полиции на Выборгском шоссе.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU