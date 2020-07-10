Грузовик раздавил машину ДПС на Выборгском шоссе
Массовое ДТП с участием грузовика, нескольких легковушек и машины полиции произошло в Сертолово. Авария случилась днем 10 июля на Выборгском шоссе у микрорайона Черная Речка. Движение по трассе из-за этого было перекрыто.
- Массовое ДТП на перекрестке в ЖК «Золотые купола». Машина полиции под грузовиком, еще один самосвал в кювете, «Фольксваген» посреди дороги, «Тойота» на обочине на другой стороне, - пишут очевидцы происшествия в соцсетях.
На опубликованных в соцсетях фото видно, что встречный самосвал выбил машину ДПС с дороги и затолкал ее на отбойник. Рядом с местом аварии бродит задумчивый инспектор.
К сожалению, официальных комментариев от ГИБДД пока нет, поэтому о числе пострадавших в аварии ничего не известно.
Сейчас на месте ДТП идет ликвидация последствий столкновения, движение по Выборгскому шоссе затруднено.
ДТП с машиной полиции на Выборгском шоссе.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU