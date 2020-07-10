Дежурные группы в детских садах Петербурга останутся до 26 июля

10 Июль 2020 2020-07-10T15:11:43+03:00

Всего в Петербурге открыто свыше двух с половиной тысяч дежурных групп Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На данный момент в них ходят больше 25 тысяч малышей

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Для самых маленьких петербуржцев в детских садах города на Неве продолжат действовать дежурные группы. Они будут работать вплоть до 26 июля. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте администрации региона.

Таким образом, в Северной столице продолжают действовать 2779 дежурных групп. Они располагаются в 457 детских садах. В общей сложности эти группы посещают свыше 25 тысяч малышей.

А вот кому точно нужно ждать изменений, так это школьникам. Как сообщает городской комитет по образованию, с 1 сентября все они снова сядут за парты. Правда, ученикам придется выполнять все санитарные требования, в том числе меньше контактировать друг с другом.

Для этого в петербургских школах за каждым классом закрепят отдельные кабинеты, где буду проходить все занятия, кроме тех, что требуют специального инвентаря.

ИСТОЧНИК KP.RU