Дежурные группы в детских садах Петербурга останутся до 26 июля
Для самых маленьких петербуржцев в детских садах города на Неве продолжат действовать дежурные группы. Они будут работать вплоть до 26 июля. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте администрации региона.
Таким образом, в Северной столице продолжают действовать 2779 дежурных групп. Они располагаются в 457 детских садах. В общей сложности эти группы посещают свыше 25 тысяч малышей.
А вот кому точно нужно ждать изменений, так это школьникам. Как сообщает городской комитет по образованию, с 1 сентября все они снова сядут за парты. Правда, ученикам придется выполнять все санитарные требования, в том числе меньше контактировать друг с другом.
Для этого в петербургских школах за каждым классом закрепят отдельные кабинеты, где буду проходить все занятия, кроме тех, что требуют специального инвентаря.
ИСТОЧНИК KP.RU