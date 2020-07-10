Отдыхающие превратили берега Лемболовского озера в помойку

10 Июль 2020 2020-07-10T15:28:56+03:00

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Некультурные петербуржцы превратили берега Лемболовского озера в настоящую помойку. Местные жители в соцсетях жалуются, что все подъездные дороги завалены мусором после прошедших выходных. И убирать эту свалку никто, судя по всему, не собирается.

- Очень обидно за Лемболовское озеро. До июня все было чисто, пляж и природа. А теперь приезжающие «отдыхать» на выходных устроили ЭТО!!!. Мусор уже почти на полдороги вылез, - сообщают возмущенные люди в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам местных жителей, каждую субботу и воскресенье на озере не протолкнуться, машины забивают все дороги. Но отдыхающие приводят с собой горы мусора, которые почему-то не могут увезти обратно.

А учитывая, что из-за закрытых границ многие петербуржцы в отпуска никуда не поедут, то за лето все областные озера могут превратиться в полнейшую свалку.

ИСТОЧНИК KP.RU