Эрмитаж и Мариинский театр вошли в федеральный список системообразующих предприятий

10 Июль 2020 2020-07-10T20:05:32+03:00

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Теперь 111 петербургских предприятий включены в федеральный список системообразующих предприятий. Он пополнился учреждениями культуры Северной столицы – Эрмитажем, Русским музеем, Мариинским театром и музеями-заповедниками. Вдобавок город подготовил список еще из 12 петербургских компаний, которые попробуют попасть в федеральный топ.

- У нас создан свой региональный перечень системообразующих организаций, в который входят 215 компаний. В настоящий момент разрабатывается порядок включения в этот список организаций культуры, образования и туризма, - сообщил губернатор Александр Беглов на заседании с полпредом президента в СЗФО.

Сейчас в городе также действует собственная мера поддержки, которую назвали «консьерж сервис». Благодаря ней власти напрямую приходят на помощь системообразующим предприятиям, например, выходить на новые рынки сбыта или находить контакты с крупнейшими заказчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU