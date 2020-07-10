2020-07-10T20:05:32+03:00
Общество

Эрмитаж и Мариинский театр вошли в федеральный список системообразующих предприятий

Вдобавок Смольный включит в региональный перечень учреждения культуры, образования и туризма
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге расширят список системообразующих предприятий благодаря учреждениям культуры.В Санкт-Петербурге расширят список системообразующих предприятий благодаря учреждениям культуры.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Теперь 111 петербургских предприятий включены в федеральный список системообразующих предприятий. Он пополнился учреждениями культуры Северной столицы – Эрмитажем, Русским музеем, Мариинским театром и музеями-заповедниками. Вдобавок город подготовил список еще из 12 петербургских компаний, которые попробуют попасть в федеральный топ.

- У нас создан свой региональный перечень системообразующих организаций, в который входят 215 компаний. В настоящий момент разрабатывается порядок включения в этот список организаций культуры, образования и туризма, - сообщил губернатор Александр Беглов на заседании с полпредом президента в СЗФО.

Сейчас в городе также действует собственная мера поддержки, которую назвали «консьерж сервис». Благодаря ней власти напрямую приходят на помощь системообразующим предприятиям, например, выходить на новые рынки сбыта или находить контакты с крупнейшими заказчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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