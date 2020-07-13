Один погиб и пятеро пострадали в жестком ДТП на дороге Санкт-Петербург – Кировск

13 Июль 2020 2020-07-13T09:14:22+03:00

В ночь на 13 июля на трассе столкнулись «Шевроле» и «Форд»

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Жесткая авария произошла в ночь на понедельник, 13 июля 2020 года, на трассе Санкт-Петербург – Кировск. Около 1:20 часов на 33 километре дороги столкнулись две иномарки – «Шевроле» и «Форд». В итоге не обошлось без жертв.

- Водитель «Шевроле» при совершении левого поворота не предоставил преимущество в движении иномарке «Форд», из-за чего произошло столкновение, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

В итоге водитель «Шевроле», мужчина, на вид 50-ти лет, скончался на месте. В момент ДТП в автомобиле «Форд» находились пять человек. 65-летний водитель серьезно пострадал. Также тяжелые травмы получили три женщины 37-ми, 58-ми и 68-ми лет. Еще один 27-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU