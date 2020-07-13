2020-07-13T09:32:44+03:00
Происшествия

Неизвестный разбил окно храма и украл драгоценности в Санкт-Петербурге

Полиция разыскивает вора, посягнувшего на святыню
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге вор разбил окно храма и вынес драгоценностиВ Петербурге вор разбил окно храма и вынес драгоценностиФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает вора, который обокрал храм. В пятом часу утра в понедельник, 12 июля 2020 года, к правоохранителям с заявлением обратился настоятель одной из церквей в поселке Славянка, который рассказал, что кто-то разбил стекло к храме Господнем.

- Некто, путем разбития окна проник в помещение храма в Пушкинском районе, откуда совершил хищение изделий из драгоценных металлов, - сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области.

Что именно было украдено, полицейские не сообщают. Точная сумма ущерба на данный момент устанавливается.

Сейчас стражи порядка проводят расследование для того, чтобы установить личность вора. Уголовное дело будет возбуждено после окончания проверки по факту заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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