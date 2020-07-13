Мужчину, который избивает девочку во дворе дома, заметили в Санкт-Петербурге

13 Июль 2020 2020-07-13T10:12:05+03:00

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Жители одного из домов недалеко от метро «Политехническая» в Санкт-Петербурге стали свидетелями жесткого «воспитания». Утром в понедельник, 13 июля 2020 года, в социальной сети появилось видео, на котором мужчина ходит за плачущей девочкой и толкает ее. Очевидцы предположили, что это отец, который избивает дочь.

- Около метро «Политехническая» мужчина в майке ходит вокруг дома и избивает дочь, - пожаловался очевидец.

Однако на самом видео избиения не видно. В связи с этим пользователи сети стали критиковать автора публикации. Многие оправдали мужчину, отметив, что отец может «дать «леща» загулявшей девочке».

- Автору лечиться пора, может папа всю ночь не спал, беспокоился где его дурная дочь гуляет, ваша автор реакция на такое думаю похуже была бы, - заявил один из петербуржцев.

Но были и те, кто вступился за девочку, заметив, что даже родительские нервы не должны быть оправданием для физического наказания ребенка.

Отца, наказывающего дочь, заметили в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU