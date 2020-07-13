Мужчину, который избивает девочку во дворе дома, заметили в Санкт-Петербурге
Жители одного из домов недалеко от метро «Политехническая» в Санкт-Петербурге стали свидетелями жесткого «воспитания». Утром в понедельник, 13 июля 2020 года, в социальной сети появилось видео, на котором мужчина ходит за плачущей девочкой и толкает ее. Очевидцы предположили, что это отец, который избивает дочь.
- Около метро «Политехническая» мужчина в майке ходит вокруг дома и избивает дочь, - пожаловался очевидец.
Однако на самом видео избиения не видно. В связи с этим пользователи сети стали критиковать автора публикации. Многие оправдали мужчину, отметив, что отец может «дать «леща» загулявшей девочке».
- Автору лечиться пора, может папа всю ночь не спал, беспокоился где его дурная дочь гуляет, ваша автор реакция на такое думаю похуже была бы, - заявил один из петербуржцев.
Но были и те, кто вступился за девочку, заметив, что даже родительские нервы не должны быть оправданием для физического наказания ребенка.
Отца, наказывающего дочь, заметили в Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU