9621 человека обследовали на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге

Больше девяти тысяч человек проверили за сутки на коронавирус. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Больше девяти тысяч человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние сутки. Это традиционно меньше, чем в будние дни, когда проверяют около 17-18 тысяч человек. Такие данные приводит городской штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 9621 человека. Под медицинским наблюдением находится 1973 горожанина. Из них 341 - в обсерваторе в репинском пансионате «Балтиец», 1068 - на домашней самоизоляции, а 564 числятся как контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что с 13 июля в Санкт-Петербурге вступают новые послабления карантинных мер. Общественный транспорт, включая метро и наземный, возвращается к обычному графику. Также возобновляют работу фитнес-центры, бассейны, а также парикмахерские, салоны красоты (по предварительной записи), бани и центры бытовых услуг.