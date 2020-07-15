«Реавиз»: воплоти мечту стать врачом!

15 Июль 2020 2020-07-13T10:59:05+03:00

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Прием документов для поступления в медицинский Университет «Реавиз» в самом разгаре, приемная комиссия работает с 20 июня. «Мы приглашаем на обучение по специальностям «Стоматология» и «Лечебное дело», - говорит ректор Университета «Реавиз», доктор медицинских наук, профессор Радик Хайруллин. - С первых дней видим большую активность желающих поступить к нам. Количество выделенных мест для приема на обучение в 2020-2021 учебном году — по 150 на каждый специалитет. И хотя общение с абитуриентами из-за ограничений по коронавирусу приходится вести дистанционно, мы предпринимаем максимум усилий, чтобы нынешняя приемная кампания прошла успешно. В этом году планируем принять не менее 50 человек на каждую специальность».

Абитуриенты могут подать заявление в вуз до сдачи ЕГЭ. Также продлено время приема документов - до 18 августа. Кроме того, абитуриентам необходимо направить свое онлайн-согласие о зачислении. А в течение года предоставить оригиналы документов об образовании и медсправки.

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 15.06.2020 года документы принимаются только в электронном виде. Но трудностей не возникает: для абитуриентов на сайте вуза создан личный кабинет. Сканы или фотокопии документов принимаются и по электронной почте.

Подробнее о том, как поступить в вуз, на сайте университета.

Фото предоставлено Университетом «Реавиз»/Пресс-служба

Комментарий

Ректор Университета «Реавиз», доктор медицинских наук, профессор Радик Хайруллин:

- В эти дни сотни тысяч выпускников школ в ситуации выбора: куда пойти учиться? Надеюсь, очень скоро большинство из вас станет частью нашей большой дружной семьи, членами многотысячного коллектива группы медицинских университетов «Реавиз» и студентами одного из лучших медицинских вузов Санкт-Петербурга — Университета «Реавиз».

Бренд «Реавиз» - это фундаментальные и научные исследования, инновационные технологии, кузница высококвалифицированных кадров. Вам, будущим врачам, предстоит учиться в одном из лучших медицинских вузов страны, который славится профессиональными традициями и достижениями, где практическому обучению уделяется колоссальное внимание. Надежность и высокое качество образования — наши приоритеты.

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Университет РЕАВИЗ в Санкт-Петербурге:

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Материал предоставлен Медицинским Университетом «Реавиз»