Огород и детская мастерская появятся в Приморском парке Победы

13 Июль 2020 2020-07-13T11:00:53+03:00

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Один из крупнейших парков Петербурга - Приморский парк Победы ждет преображение. Сейчас его руководство разрабатывает несколько вариантов развития территории, а общая концепция была представлена буквально на днях. Здесь появится первый городской огород, детская зоны и многое другое.

- Ключевые направления - это активности для детей, спорт, искусство, экологические инициативы, гастрономия, - рассказала газете «Петербургский дневник» директор по развитию Приморского парка Победы Ульяна Ким.

В детском секторе планируют создать игровую зону, экомастерскую, спортплощадки для командных игр и индивидуального физического развития.

Кроме создания огорода, руководство парка планирует проводить выставочные арт-проекты с российскими художниками и гастрономические фестивали.

Первые изменения посетители парка смогут увидеть к концу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU