Огород и детская мастерская появятся в Приморском парке Победы
Один из крупнейших парков Петербурга - Приморский парк Победы ждет преображение. Сейчас его руководство разрабатывает несколько вариантов развития территории, а общая концепция была представлена буквально на днях. Здесь появится первый городской огород, детская зоны и многое другое.
- Ключевые направления - это активности для детей, спорт, искусство, экологические инициативы, гастрономия, - рассказала газете «Петербургский дневник» директор по развитию Приморского парка Победы Ульяна Ким.
В детском секторе планируют создать игровую зону, экомастерскую, спортплощадки для командных игр и индивидуального физического развития.
Кроме создания огорода, руководство парка планирует проводить выставочные арт-проекты с российскими художниками и гастрономические фестивали.
Первые изменения посетители парка смогут увидеть к концу 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU