Смертность в июне 2020 года побила 10-летний рекорд в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге смертность бьет антирекорд последних десяти лет. По данным комитета по делам записи актов гражданского состояния Северной столицы в июне 2020 года в городе скончались 7106 человек.
- В июне 2020 года в Петербурге скончались 7106 человек. Месяцем ранее – 6427 местных жителей, - говорится в отчете ЗаГСа Петербурга.
Таким образом, показатели в июне текущего года стали на 55% больше, чем в июне прошлого года, когда умерли 4885 человек.
- Как пояснили в комитете по здравоохранению, причиной роста показателей смертности стал пик эпидемии, который в Петербурге пришелся на последнюю неделю мая и первую декаду июня, — пояснили рост смертности в Смольном.
Напомним, что пандемия коронавируса в Северной столице еще не закончилась. За последние сутки в городе зафиксирован 291 новый случай заражения, 152 вылечились и 23 скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU
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