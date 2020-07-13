Смертность в июне 2020 года побила 10-летний рекорд в Санкт-Петербурге

13 Июль 2020 2020-07-13T11:29:48+03:00

В Петербурге в июне зафиксирована рекордная смертность за последнее десятилетие Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За один месяц в городе умерли более 7 тысяч человек

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В Санкт-Петербурге смертность бьет антирекорд последних десяти лет. По данным комитета по делам записи актов гражданского состояния Северной столицы в июне 2020 года в городе скончались 7106 человек.

- В июне 2020 года в Петербурге скончались 7106 человек. Месяцем ранее – 6427 местных жителей, - говорится в отчете ЗаГСа Петербурга.

Таким образом, показатели в июне текущего года стали на 55% больше, чем в июне прошлого года, когда умерли 4885 человек.

- Как пояснили в комитете по здравоохранению, причиной роста показателей смертности стал пик эпидемии, который в Петербурге пришелся на последнюю неделю мая и первую декаду июня, — пояснили рост смертности в Смольном.

Напомним, что пандемия коронавируса в Северной столице еще не закончилась. За последние сутки в городе зафиксирован 291 новый случай заражения, 152 вылечились и 23 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU